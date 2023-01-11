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Саперы в срочном порядке минируют север Киевщины
11.01.2023 09:36 Раиса Вовк

Саперы в срочном порядке минируют север Киевщины

На севере Киевской области подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но система инженерных заграждений. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

«Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.», - говорится в сообщении. 

По информации военных, минирование участков местности проводится с целью предотвращения быстрого вклинения противника в боевые порядки подразделений для последующего нанесения ему огневого поражения средствами артиллерии.
 

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