



Самочувствие народа: 70% украинцев считают себя счастливыми, несмотря на войну

Несмотря на войну, 70% опрошенных украинцев считают себя счастливыми, и только 16% так не считают.



Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 26 мая по 5 июня 2023 года.



"В декабре 2021 года, накануне вторжения, 71% украинцев считали себя счастливыми, а 15%, наоборот, не считали себя таковыми. На май 2023 года, несмотря на более года полномасштабной войны, показатели остаются практически такими же. Сейчас 70% украинцев считают себя счастливыми, не считают себя счастливыми - 16%", - говорится в отчете.



Как отмечают социологи, по-прежнему сохраняется тенденция, что более счастливы более молодые и состоятельные респонденты.



"Также с Запада на Восток снижается доля тех, кто счастлив (хотя даже среди респондентов, которые до 24 февраля 2022 года жили на Востоке, большинство считают себя счастливыми). Отдельно стоит обратить внимание, что среди ВПЛ меньше людей считают себя счастливыми - 54% против 72% среди не-ВПЛ", - подчеркнули исследователи.



По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, "самооценка счастья является одним из важных общественных индикаторов самочувствия населения и косвенным индикатором "прочности" на фоне сложного военного периода. Другие опросы КМИС показывают ряд негативных последствий для рядовых украинцев вследствие российского вторжения: 78% говорят о ранении или гибели по крайней мере кого-то из родственников или друзей, 64% - о снижении доходов, 29% - о потере работы. Кроме этого, 64% отмечают ухудшение психического здоровья, 55% - физического здоровья".



"Поэтому, принципиально важно, что показатель счастья практически не изменился и в целом, и среди отдельных категорий населения. Украинцы, несмотря на море трудностей и вызовов, находят способы адаптироваться к сложной реальности и двигаться вперед", - делает вывод социолог.

