



Русские приспособили цепь логистики к атакам HIMARS



Журналист New York Time Томас Гиббонс сообщает, на основании интервью с украинскими военными о том, что российские силы приспособили свою цепочки логистики к атакам ракетных систем HIMARS.



Гиббонс пишет: “Украинские командиры в Бахмуте говорят, что даже наличие HIMARS не смогло сколько-нибудь серьезно помешать российским цепочкам снабжения. Это кардинально отличается от отчетов украинских командиров летом, когда эти системы только появились. Это свидетельствует о том, что Россия приспособилась к такого рода атакам и лучше размещает свои склады боеприпасов”.