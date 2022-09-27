Новости » События в Украине
27.09.2022 10:11 Аркадий Бочаровский

Русские приспособили цепь логистики к атакам HIMARS


Журналист New York Time Томас Гиббонс сообщает, на основании интервью с украинскими военными о том, что российские силы приспособили свою цепочки логистики к атакам ракетных систем HIMARS.

Гиббонс пишет: “Украинские командиры в Бахмуте говорят, что даже наличие HIMARS не смогло сколько-нибудь серьезно помешать российским цепочкам снабжения.  Это кардинально отличается от отчетов украинских командиров летом, когда эти системы только появились. Это свидетельствует о том, что Россия приспособилась к такого рода атакам и лучше размещает свои склады боеприпасов”.

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