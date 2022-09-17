Новости » События в Украине 17.09.2022 19:56 Аркадий Бочаровский "Русские отходят из района Лимана" Украинские социальные сети сообщают о том, что российские войска начали отход из района Лимана. 🔥 Лиман скоро повернеться до рідної гавані. Це лише питання часу. Також з'явилася інформація, що росіяни виводять деякі частини міста. pic.twitter.com/LcAcpPz1pi — 🔱Jun🔱 (@fGr6JW3waJ1FKMN) September 17, 2022 Лиман готовится к освобождению. По предварительной информации, орки уже начали вывозить стиралки убегать из города. pic.twitter.com/yvH8PTJaNh — Нравится, не нравится — терпи, рашка (@topbestcasino1) September 17, 2022 Читайте нас в Telegram