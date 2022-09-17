



"Русские отходят из района Лимана"

Украинские социальные сети сообщают о том, что российские войска начали отход из района Лимана.



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Лиман скоро повернеться до рідної гавані. Це лише питання часу.

Також з'явилася інформація, що росіяни виводять деякі частини міста. pic.twitter.com/LcAcpPz1pi — 🔱Jun🔱 (@fGr6JW3waJ1FKMN) September 17, 2022