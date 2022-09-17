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"Русские отходят из района Лимана"
17.09.2022 19:56 Аркадий Бочаровский

"Русские отходят из района Лимана"

Украинские социальные сети сообщают о том, что российские войска начали отход из района Лимана.
 

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