



Русло Днепра можно будет перейти пешком после подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные, по данным ГУР МО Украины, взорвали дамбу Каховской ГЭС, чем спровоцировали техногенную и экологическую катастрофу, последствия которой только разворачиваются.



“С октября станция находится полностью под российской оккупацией, вернее, она находится под оккупацией с 24 февраля 2022 года, но до октября работали наши работники, ГЭС работала в единой энергосистеме, а с октября перешла исключительно под российских оккупантов”, – говорит генеральный директор госкомпании “Укргидроэнерго” Игорь Сирота. “И уже в октябре она наполнялась взрывчаткой , полностью вся станция. И с октября там были исключительно именно военные, и это для них был военных такой ДЗОТ, они использовали станцию ​​исключительно как сооружение для защиты своих интересов”.

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“На сегодняшний день станция уже восстановлению не подлежит. Идет размыв с двух сторон, станцию ​​сносит в нижний бьеф”, – добавил он. “На станции было в агрегатах и ​​трансформаторах более 450 тонн смазки, более 150 тонн точно уже попало в реку. И это, конечно, будет иметь экологические последствия”.



По словам Сироты, “скорее всего, на 90%, что водосливная плотина разрушена до нулевой отметки”. В течение четырех суток ожидается, что водохранилище будет опустошено до нулевой отметки. Поднимется уровень воды в Херсоне более 3 м, и будет подтоплено более 37 населенных пунктов вдоль реки Днепр до Херсона и Черного моря.



“В течение 10 дней вся вода уже отойдет в Черное море, и когда водохранилище опустеет, конечно, русло Днепра до Черного моря будет тоже уже с малым количеством воды. Там вообще практически воды не будет, если мы перекроем ДнепроГЭС”, – говорит глава “Укргидроэнерго”. “Мы понимаем, что Каховского водохранилища вообще не будет. И русло Днепра можно будет перейти пешком. Тем более, мы идем в летний период, воды такой нет”.



По словам Сироты, самое главное, избавить русло Днепра и Каховское водохранилище от экологической катастрофы, нанесенной россиянами.



“Они, понимая, что идет контрнаступление, деоккупация, они просто все подрывают и сносят все, что можно снести, для них нет ничего ценного”, – считает он. ”Давайте будем говорить честно и открыто: во всем мире такие, скажем так, акции, которые совершаются против плотин, ГЭС, АЭС – это называется терроризм и не иначе. Это большая экологическая катастрофа”.



Глава компании уверен, что “если бы россияне хотели остановить контрнаступление ВСУ, то им ничего не мешало поднять 24 затвора, слить практически всю воду и затопить всю эту зону”.



“Вода в Крым будет поступать не будет. Знаете, фашисты, когда уходили из Запорожья, они не взрывали станцию ​​[ДнепроГЭС]. Они взорвали пару пролетов водосливной дамбы, но никто не взрывал станцию. То, что сделали россияне – это терроризм. Это прямой терроризм. И конечно, что они лишили и Крым воды”, – объясняет Сирота. “Но я более чем убежден, что они заполнили все крымские водохранилища до полной отметки. Если они заполнили до полной отметки, это будет еще одним подтверждением того, что они готовились к этой ситуации”.