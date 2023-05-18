



РосСМИ: взрывы на железной дороге в Крыму. Фото, видео

Россияне заявляют о взрыве на железной дороге на территории оккупированного Крыма. Движение поездов приостановили.



Об этом сообщили российские Telegram-каналы BAZA и Mash.



Как утверждают росСМИ, взрыв прогремел сегодня утром вблизи Бахчисарая в Симферопольском районе. Россияне назвали инцидент "диверсией" и заявили, что из-за взрыва пять вагонов с зерном сошли с рельсов.



Так называемый глава Крыма Аксенов причиной взрыва на ж/д путях назвал "вмешательство посторонних лиц". В подрыве железной дороги под Симферополем подозревают нескольких человек.



Оккупационные "власти" заявили, что движение поездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановили. Информации о пострадавших нет.



Первое видео с места ЧП на ж/д в Крыму у села Чистенькое











