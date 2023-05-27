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РосСМИ: сорвана попытка прорыва ВСУ на лисичанском направлении
27.05.2023 16:37 Алина Груднева

РосСМИ: сорвана попытка прорыва ВСУ на лисичанском направлении

Начальник пресс-центра российской группировки "Юг" Вадим Астафьев объявил, будто военные РФ на александро-калиновском направлении сорвали попытку прорыва ВСУ через линию фронта.

Его слова цитируют росСМИ.

Астафьев утверждает, что авиация Южной группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации украинских военных на лисичанском направлении.  

"Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионной штурмовой группы на александро-калиновском направлении", — утверждает он.
 

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