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Россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов
06.05.2023 10:29 Ирина Демьянова

Россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов

Российские власти приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявляют об угрозе ударов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как утверждается, движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за риска ракетных ударов. Всех разворачивают назад.

В то же время, по словам так называемого "министра транспорта Крыма" Николая Лукашенко, движение приостановлено якобы по техническим причинам.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме", - утверждает так называемый "министр".
 

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