



Россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов

Российские власти приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявляют об угрозе ударов.



Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Как утверждается, движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за риска ракетных ударов. Всех разворачивают назад.



В то же время, по словам так называемого "министра транспорта Крыма" Николая Лукашенко, движение приостановлено якобы по техническим причинам.



"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме", - утверждает так называемый "министр".

