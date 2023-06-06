



Командование ВСУ: россияне взорвали Каховскую ГЭС, местных жителей эвакуируют

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Через несколько часов уровень воды после разрушения ГЭС достигнет критического уровня. Президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное заседание СНБО в связи с чрезвычайной ситуацией.



Информацию о том, что ночью, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, подтвердили в Оперативном командовании "Юг".



"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления", - говорится в сообщении.



Известно, что все службы работают. Ситуация наблюдается.



Вместе с тем, по словам губернатора Херсонской области Александра Прокудина, через пять часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня.



Губернатор отметил, что начинается эвакуация из угрожаемых районов. Жителей прибрежных территорий призывают собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.







Как сообщал Mignews.ua, 5 июня российские военные повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области.