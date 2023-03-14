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Россияне вынуждены сражаться лопатами из-за нехватки боеприпасов
14.03.2023 18:39 Наталья Богинская

Россияне вынуждены сражаться лопатами из-за нехватки боеприпасов

Российские солдаты вынуждены сражаться в Украине, используя только “огнестрельное оружие и лопаты” из-за нехватки боеприпасов, согласно обновленной разведывательной информации министерства обороны Великобритании в воскресенье.

В сведениях министерства говорится, что лопаты, о которых идет речь, являются шанцевыми инструментами, которые также используются для рукопашного боя, и что этот тип боя становится все более распространенной тактикой нападения для российских войск из-за нехватки боеприпасов.

“Летальность штатного шанцевого орудия МПЛ-50 особенно мифологизирована в России”, – написало министерство обороны Великобритании в Twitter.

Несколько недель назад Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера, обвинил должностных лиц в намеренном отказе его бойцам в достаточном количестве боеприпасов. 

“Путин, безусловно, думал, что война закончится через несколько дней, как это произошло в Крыму в 2014 году, и верил, что он завоюет Украину, и Запад просто примет это”, – предполагает бывший российский дипломат Борис Бондарев.
 

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