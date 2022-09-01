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Россияне из арты атакуют заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ
01.09.2022 09:13 Юлия Фрилис

Россияне из арты атакуют заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ

Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности, сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ в ЗАЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту.



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