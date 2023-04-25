Россияне в Крыму начали активно искать партизан
Российские оккупанты ожидая контрнаступление украинцев в Крыму усиливают террор против местного населения и ищут партизан. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья", - говорится в сообщении.
Сказано, что россияне устраивают обыски в квартирах тех, кого подозревают в "нелояльности". Более того, они проводят обыски даже без присутствия хозяев.
По данным ЦНС, в Крыму также участились случаи выборочных проверок на улицах - документов, гаджетов.
Также российские военные ужесточили фильтрационные меры против жителей Энергодара, Васильевки и Токмака, пытающихся выехать из-под временной оккупации.
На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны по движению Атеш провели успешную операцию: у Олешек был взорван блок-пост возле военного инфраструктурного объекта.