



Россияне в Крыму начали активно искать партизан

Российские оккупанты ожидая контрнаступление украинцев в Крыму усиливают террор против местного населения и ищут партизан. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



"На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья", - говорится в сообщении.



Сказано, что россияне устраивают обыски в квартирах тех, кого подозревают в "нелояльности". Более того, они проводят обыски даже без присутствия хозяев.



По данным ЦНС, в Крыму также участились случаи выборочных проверок на улицах - документов, гаджетов.



Также российские военные ужесточили фильтрационные меры против жителей Энергодара, Васильевки и Токмака, пытающихся выехать из-под временной оккупации.



На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны по движению Атеш провели успешную операцию: у Олешек был взорван блок-пост возле военного инфраструктурного объекта.