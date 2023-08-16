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Россияне устроили имитацию боевых действий на территории ЗАЭС
16.08.2023 14:19 Раиса Вовк

Россияне устроили имитацию боевых действий на территории ЗАЭС

Войска РФ начали отрабатывать ведение боевых действий на территории Запорожской АЭС, оккупанты завезли на объект тяжелую технику и устраивают перестрелки. 

Захватчики устраивают перестрелки у взрывоопасных объектов, при этом не соблюдая никаких правил пожарной, ядерной и радиационной безопасности.

На соответствующем видео видно, как по территории ЗАЭС передвигается российская тяжелая военная техника. Оккупанты имитируют бой, используя стрелковое оружие и дымовые шашки.

Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты нарушили регламент работ на станции и намеренно перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в режим "горячей остановки". 

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