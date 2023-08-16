



Россияне устроили имитацию боевых действий на территории ЗАЭС

Войска РФ начали отрабатывать ведение боевых действий на территории Запорожской АЭС, оккупанты завезли на объект тяжелую технику и устраивают перестрелки.



Захватчики устраивают перестрелки у взрывоопасных объектов, при этом не соблюдая никаких правил пожарной, ядерной и радиационной безопасности.



На соответствующем видео видно, как по территории ЗАЭС передвигается российская тяжелая военная техника. Оккупанты имитируют бой, используя стрелковое оружие и дымовые шашки.



Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты нарушили регламент работ на станции и намеренно перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в режим "горячей остановки".