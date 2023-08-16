



Россияне ускорили темпы вывоза украинского зерна из Мариупольского порта

Российские оккупационные власти вывезли из Мариупольского порта очередную партию украинского зерна в объеме 1,5 тысяч тонн.



Как сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, трафик из порта усиливается.



"Сегодня очередные полторы тысячи тонн украинского зерна вышли из Мариупольского порта. Сейчас судно по пути к каналу. Конечно, снова без идентификаторов", – отметил советник.



По его информации, трафик из порта ускорился - в течение трех суток выходит примерно одно судно.



"Правда, все суда малой грузоподъемности, однако тенденция не очень. Все суда, судя по информации, принадлежит де-факто контролируемому Минобороны "Роскапстрою", – подчеркнул Андрющенко.



