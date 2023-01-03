



Россияне уничтожили ракетами ледовую арену "Альтаир"

Удар по городу Дружковка в Донецкой области: пострадала ледовая арена



По городу Дружковка в Краматорском районе Донецкой области россияне нанесли ракетный удар, сообщают украинские власти.



Дружковка находится на подконтрольной Украине части Донбасса, недалеко от Краматорска, до войны население города составляло 55 тыс. человек.



Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем телеграм-канале, что "одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых". "Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка", - пишет Тимошенко.



Тем временем советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в своем телеграме, что после удара загорелось здание расположенной в городе ледовой арены "Альтаир".



Кадры с тушением пожара в арене публикуют местные СМИ.



Генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко подтвердил, что ракета оккупантов попала в ледовую арену "Альтаир" в Дружковке.



"Ледовая арена… это не просто здание… Это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… - пишет он. - Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… Это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… Нет слов…"



Вечерний удар по Краматорскому району попал в эфир французского телевидения: корреспондент программы Quotidien на телеканале TMC говорил с ведущим в момент, когда за его спиной раздался сильный взрыв.