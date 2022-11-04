



Россияне уничтожили 17 тысяч тонн подсолнечного масла, купленного Китаем

Российские оккупанты обстреляли ракетами арендованный китайской корпорацией терминал в Николаевском морском порту. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



Обстрел уничтожил 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов. Другой терминал, которым владеет китайская корпорация, находится под угрозой обстрелов.



"Мы постоянно обращаем внимание международного сообщества на целенаправленное уничтожение Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности", - заметил спикер МИД.



Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева, по словам Николенко, подтверждают важность усилий Пекина в прекращении войны России с Украиной.



"Призываем китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить, в том числе, имущество китайских предприятий", - заключил он.



Николенко не уточнил, о какой китайской корпорации идет речь.