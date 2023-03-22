



Россияне смогли поднять части американского БПЛА, сбитого в Черном море, — NYT

Российские военные до сих пытаются поднять со дна Черного моря обломки американского дрона MQ-9 Reaper и уже смогли извлечь три части. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на записи перехваченных разговоров ВС РФ.



Журналисты утверждают, что получили аудиозаписи, сделанные радиолюбителями, которые следили за общедоступными радиоволнами во вторник 14 марта, спустя примерно 8 часов после падения MQ-9 Reaper в Черное море. На них якобы запечатлены разговоры, которые экипажи несколько российских кораблей и самолетов вели друг с другом в течение почти 4 часов рядом с местом крушения по незашифрованным каналам связи.



Военные обсуждали действия по извлечению обломков беспилотника. К примеру, экипаж с позывным "Апельсин" заявил "Ежику", будто россиянам удалось поднять три элемента корпуса, носовую часть, бензобак, крыло, части обшивки. Как пишет NYT, пока нет никаких признаков того, что Россия получила какие-либо секретные военные технологии США, хотя записи содержат много помех и кодовых слов, затрудняющих понимание контекста.



Кроме того, в распоряжении СМИ есть серия аудиосообщений, в которых российские военные говорят о расходе топлива — некоторые экипажи даже усомнились, хватит ли им горючего для возвращения на берег. В итоге несколько судов заявили о прибытии в Севастополь, а один из военных упомянул прохождение Стрелецкой бухты, которая находится неподалеку от места падения MQ-9 Reaper.



