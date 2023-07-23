



Россияне пытаются создать буферную зону вокруг Луганщины – разведка Британии

Британская разведка предполагает, что активизация действий РФ на Слобожанском направлении свидетельствует, что Россия очень заинтересована сохранить и при возможности получить новые достижения в этом районе. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Британии.



Разведка отмечает, что в последние дни на северном участке линии фронта, в Харьковской и Луганской областях, возросла интенсивность артобстрелов и, возможно, атак россиян небольшими группами – хотя российская дезинформация затрудняет происходящее понимание.



"Россия, скорее всего, получила очень незначительные успехи, но ее возобновленная активность на севере свидетельствует о важности этого района для Кремля, поскольку сейчас Россия испытывает значительное давление на юге в секторе под Запорожьем. Западная группа сил РФ, скорее всего, пытается снова продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, владение которой Россия почти точно считает одной из главных целей в войне", - сообщает британская разведка.

