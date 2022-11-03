



Россияне пытаются подключить Запорожскую АЭС к Донбассу и Крыму

Обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи Запорожской атомной электростанции с энергосистемой Украины - очередная попытка захватчиков переподключить атомную станцию к российской энергосистеме. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".



"Вчерашние обстрелы и повреждение двух последних высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины является очередной попыткой рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме", - отметили в компании.



В ближайшее время россияне постараются отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса, подчеркнули в Энергоатоме.



Напомним, Запорожская АЭС ночью была полностью обесточена. Из-за обстрелов россиян были повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой.

