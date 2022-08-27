



Россияне пытают сотрудников ЗАЭС - The Telegraph

Российские военные пытают сотрудников крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать об угрозах безопасности на станции инспекторам из МАГАТЭ.



Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на заявления сотрудников АЭС.



По словам работников станции, на АЭС царит "атмосфера страха".



Как утверждают сотрудники АЭС, российские военные арестовывают украинский персонал, и отправляют людей "в подвал".



"Люди возвращаются после этих "разговоров" в подвале и не говорят ни слова. Не будет неожиданностью, если во время визита миссии они вдруг начнут говорить то, что им сказали", - сказал собеседник издания.



Один из атомщиков также выразил обеспокоенность в связи с готовящимся визитом делегации МАГАТЭ.



"Потому что россияне устроят провокации, а потом обвинят в этом Украину. Кажется, именно это они и планируют сделать", - заявил он.



