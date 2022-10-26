Новости » События в Украине
Россияне продолжают террор и постоянное давление на персонал ЗАЭС
26.10.2022 20:04 Раиса Вовк

Россияне продолжают террор и постоянное давление на персонал ЗАЭС

Российские оккупанты не оставляют попыток заставить работников Запорожской АЭС подписать контракты с "Росатомом" и придумывают все новые способы для того, чтобы склонить людей к сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Захватчики начали давить на персонал с удвоенной силой, привлекая к агитации "тяжеловесов" из топ-менеджмента российской госкорпорации - первого заместителя гендиректора по операционному управлению "Росатома" Андрея Петрова и первого заместителя председателя "Росэнергоатома" Александра Шутикова.

"Подготовившись, 26 октября 2022 эти двое - Шутиков лично, а Петров в формате видеообращения - начали "обрабатывать" украинский коллектив оккупированной россиянами ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для лучшего результата агитации всех работников станции собрали и огласили им обращение, основная идея которого заключалась в необходимости и целесообразности перехода в состав "Росатома".

"Но эта попытка потерпела такую ​​же неудачу, как и все предыдущие: к "пламенным речам" оккупантов атомщики ЗАЭС отнеслись скептически и в очередной раз продемонстрировали, что на захватчиков - не будут работать", - резюмируется в сообщении.

Тем временем в Генеральном штабе ВСУ сообщают, что российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. "И дальше фиксируются факты физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с Росатомом", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что захватчики "запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинским властям".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы