



Россияне продолжают террор и постоянное давление на персонал ЗАЭС

Российские оккупанты не оставляют попыток заставить работников Запорожской АЭС подписать контракты с "Росатомом" и придумывают все новые способы для того, чтобы склонить людей к сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".



Захватчики начали давить на персонал с удвоенной силой, привлекая к агитации "тяжеловесов" из топ-менеджмента российской госкорпорации - первого заместителя гендиректора по операционному управлению "Росатома" Андрея Петрова и первого заместителя председателя "Росэнергоатома" Александра Шутикова.



"Подготовившись, 26 октября 2022 эти двое - Шутиков лично, а Петров в формате видеообращения - начали "обрабатывать" украинский коллектив оккупированной россиянами ЗАЭС", - говорится в сообщении.



Как отмечается, для лучшего результата агитации всех работников станции собрали и огласили им обращение, основная идея которого заключалась в необходимости и целесообразности перехода в состав "Росатома".



"Но эта попытка потерпела такую ​​же неудачу, как и все предыдущие: к "пламенным речам" оккупантов атомщики ЗАЭС отнеслись скептически и в очередной раз продемонстрировали, что на захватчиков - не будут работать", - резюмируется в сообщении.



Тем временем в Генеральном штабе ВСУ сообщают, что российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. "И дальше фиксируются факты физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с Росатомом", – говорится в сообщении.



Также в Генштабе добавили, что захватчики "запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинским властям".