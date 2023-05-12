



Россияне под Бахмутом признали отступление и "заняли новые рубежи"

В пятницу, 12 мая, украинские войска нанесли мощные контрудары в районе городов Бахмут и Соледара. Это было вынуждено признать министерство обороны страны-агрессора России.



Как заявил спикер ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, вчера ВСУ "провели наступательные действия на всей линии боевого столкновения", а это более 95 километров.



Отмечается, что украинские защитники совершили 26 атак, задействовав более тысячи военнослужащих, а также до 40 танков.



Конашенков утверждает, что якобы "атаки отбиты" и "прорывы обороны российских войск не допущены", но при этом россияне почему-то отступили.



"На малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища", - добавил российский генерал.



Напомним, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ удалось сместить оккупантов в Бахмуте.