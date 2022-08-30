



Россияне палят "Калибрами" по деревянным "HIMARS"



Газета сообщает о том, что украинцы изготовили много деревянных копий системы реактивного залпового огня HIMARS и “развернули” их в различных участках прифронтовой полосы.



Целью было вызвать огонь российских высокоточных ракет на эти “установки”, заставить ВС РФ потратить дорогостоящие и дефицитные высокоточные ракеты и вывести из под удара настоящие HIMARS.



Украинский представитель сообщил: “Когда российский беспилотник видит HIMARS для него это - цель VIP“.



Первый макет провел в полях несколько недель - и по нему было выпущено 10 ракет Калибр. Украинцам такие результаты понравились и они “расширили производство”. Именно это в значительной степени объясняет российские заявления о том, что уничтожено множество установок HIMARS. Американский дипломат говорит: “они утверждают что уничтожили больше HIMARS, чем мы поставили Украине”.