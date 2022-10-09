



Ракетный удар по Запорожью: 17 погибших, десятки раненных. Фото (обновлено)

В ночь на 9 октября Запорожье подверглось массированному ракетному обстрелу со стороны российских войск.



Согласно информации секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в результате российской атаки погибли по меньшей мере 17 человек.



По Запорожью было выпущено десять ракет, в результате ударов было разрушено 5 частных домов и несколько многоэтажек.



08:56 Вражеские самолеты выпустили по городу 12 ракет, большинство из которых попали в один из районов Запорожья. Частично разрушена девятиэтажка, полностью уничтожены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры, повреждены 20 автомобилей.



Пока известно о 12 погибших, госпитализированы 49 пострадавших, из них шестеро детей.



По информации главы ОВА Александра Старуха, под завалами могут находиться люди, спасены уже 8 человек.







08:49 Спасатели ищут под завалами людей и призывают не подходить к разрушенным домам



В ГСЧС показали последствия ночного ракетного удара по городу. Полностью разрушен подъезд одного жилого дома с первого по восьмой этажи.



Продолжаются поиски пострадавших и погибших. Существует угроза обрушения частей дома, поэтому жителей города просят не приближаться к месту трагедии.







