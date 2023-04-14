



Россияне обстреляли Славянск: количество погибших растет, под завалами люди

В пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области.



Число погибших в результате обстрела увеличилось до пяти. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



"По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых", - говорится в сообщении.



Отмечается, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.



"Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля", - добавил глава области.



Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел города и заявил, что за каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность.