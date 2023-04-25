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Россияне обстреляли Купянск: под завалами остаются люди
25.04.2023 10:14 Раиса Вовк

Россияне обстреляли Купянск: под завалами остаются люди

Во вторник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области. Уже известно о пяти раненых, под завалами есть люди. Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли центр города Купянск на Харьковщине из С-300. Попали в музей", - рассказал он.

По данным Ермака, под завалами есть люди, предварительно уже известно о больше, чем 5 раненых.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что,по меньшей мере, два человека находятся под завалами.

"На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется", - добавил он. 

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