



Россияне обстреляли Купянск: под завалами остаются люди

Во вторник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области. Уже известно о пяти раненых, под завалами есть люди. Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.



"Россияне обстреляли центр города Купянск на Харьковщине из С-300. Попали в музей", - рассказал он.



По данным Ермака, под завалами есть люди, предварительно уже известно о больше, чем 5 раненых.



Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что,по меньшей мере, два человека находятся под завалами.



"На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется", - добавил он.