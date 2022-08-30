



Россияне обстреляли центр Харькова. Есть погибшие и раненные

30 августа, около 10 утра, армия РФ в очередной раз попыталась "освободить" Харьков и совершила артиллерийский обстрел центральной части города. Как результат, есть и погибшие, и раненные - прилет был рядом с 5-этажным жилым домом. К сожалению, количество пострадавших растет - после обстрела в жилом доме возник пожар.



Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Эту информацию подтвердил харьковский городской голова Игорь Терехов.



"Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется", – написал Терехов в своем Telegram-канале.



"Поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города", – написал Терехов



Уже есть информация о том, что пять человек погибли, семь получили ранения.



















Больше информации от главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.







