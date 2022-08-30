Новости » События в Украине
Россияне обстреляли центр Харькова. Есть погибшие и раненные | Фото: t.me/prokuratura_kharkiv (архивное фото)
30.08.2022 10:53 Mignews.ua

Россияне обстреляли центр Харькова. Есть погибшие и раненные

30 августа, около 10 утра, армия РФ в очередной раз попыталась "освободить" Харьков и совершила артиллерийский обстрел центральной части города. Как результат, есть и погибшие, и раненные - прилет был рядом с 5-этажным жилым домом. К сожалению, количество пострадавших растет - после обстрела в жилом доме возник пожар.

Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Эту информацию подтвердил харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется", – написал Терехов в своем Telegram-канале.

"Поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города", – написал Терехов

Уже есть информация о том, что пять человек погибли, семь получили ранения.

   

 

 

 

Больше информации от главы Харьковской ОВА Олега Синегубова. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы