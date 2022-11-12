



Россияне начали вывозить семьи с правого берега Днепра

Россияне начали вывозить свои семьи с правого берега Днепра.

Об этом сообщает военкор Братчук.

По его словам, россияне планируют вывозить предателей и их семьи из временно оккупированной Новой Каховки.

Сотрудникам оккупационной администрации сообщили, что 12 ноября они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.

Эвакуировать планируют семьи и самих работников Управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого силы РФ выделили два автобуса.