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Россияне начали вывозить семьи с правого берега Днепра
12.11.2022 12:32 Алина Груднева

Россияне начали вывозить семьи с правого берега Днепра

Россияне начали вывозить свои семьи с правого берега Днепра.

 
Об этом сообщает военкор Братчук.
 
По его словам, россияне планируют вывозить предателей и их семьи из временно оккупированной Новой Каховки.
 
Сотрудникам оккупационной администрации сообщили, что 12 ноября они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.
 
Эвакуировать планируют семьи и самих работников Управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого силы РФ выделили два автобуса.

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