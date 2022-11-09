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Россияне начали рыть окопы на севере Крыма. Фото
09.11.2022 21:33 Раиса Вовк

Россияне начали рыть окопы на севере Крыма. Фото

Россияне начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В сети обнародовали спутниковые снимки. Об этом сообщил OSINT-специалист Бенджамин Питтет в Twitter.

"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма", - написал он.

Питтет добавил, что россияне готовят окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом. Также их обнаружили и в районе Армянска, который находится в северо-западной части Крыма.

По его словам, оккупанты возводят оборонительные позиции по всей северной части автономной республики.
 

Напомним, 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что командование РФ решило отвести своих солдат с Херсона на левый берег Днепра. 

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