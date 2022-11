Россияне начали рыть окопы на севере Крыма. Фото

Россияне начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В сети обнародовали спутниковые снимки. Об этом сообщил OSINT-специалист Бенджамин Питтет в Twitter.



"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма", - написал он.



Питтет добавил, что россияне готовят окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом. Также их обнаружили и в районе Армянска, который находится в северо-западной части Крыма.



По его словам, оккупанты возводят оборонительные позиции по всей северной части автономной республики.



Russia has restored the trenches of the Chonhar checkpoint between Crimea and the Kherson Oblast. New trenches were also built.



August 12 and October 8👇



2/ pic.twitter.com/7wicjd7wpz