Россияне начали рыть окопы на севере Крыма. Фото
Россияне начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В сети обнародовали спутниковые снимки. Об этом сообщил OSINT-специалист Бенджамин Питтет в Twitter.
"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма", - написал он.
Питтет добавил, что россияне готовят окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом. Также их обнаружили и в районе Армянска, который находится в северо-западной части Крыма.
По его словам, оккупанты возводят оборонительные позиции по всей северной части автономной республики.
Напомним, 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что командование РФ решило отвести своих солдат с Херсона на левый берег Днепра.
Russia has restored the trenches of the Chonhar checkpoint between Crimea and the Kherson Oblast. New trenches were also built.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022
August 12 and October 8👇
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