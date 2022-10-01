



Россияне начали мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях

Россияне начали мобилизацию на оккупированных территориях, о чем сообщает Генштаб ВСУ.



"В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе их направляют на комплектование подразделений, которое планируется задействовать в районе проведения боевых действий. В Бердянске принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, которые остались работать на оккупированной территории", – говорится в сообщении.



