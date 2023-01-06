Россияне начали использовать беспилотники для сброса гранат
Российские войска начали использовать разведывательные беспилотники "Орлан-10" для сброса осколочных гранат. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк.
Как рассказал генерал, недавно средствами РЭБ украинские войска "приземлили" российский "Орлан-10" с двумя подвесами кассет к ВОГ.
"Враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты", - отметил Павлюк.
Он заверил, что Силы обороны контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для максимальной защиты неба от вражеских беспилотников.