



Россияне хотят полностью вывезти население из трех городов

Российские оккупанты планируют эвакуировать все гражданское население из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное в Луганской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.



"Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.



В Генштабе также сообщают, что в Мариуполе Донецкой области оккупационные власти осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды.



Так, по имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал "Мариуполь-24". Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца.