Россияне готовятся к грабежу при отступлении с Запорожской АЭС
Российские оккупанты уже планируют отход из Энергодара и собираются в случае отступления обворовать Запорожскую атомную электростанцию. Речь идет об оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Жители Энергодара отмечают, что внимание россиян привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала "Энергоатома", созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.
"Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", - говорится в сообщении.
Россияне, приехавшие в Энергодар как "специалисты атомной отрасли", составили списки оборудования, которое собираются "демонтировать" с атомной станции в случае отступления.
Средства в создание учебного центра инвестировал "Энергоатом" (500 млн гривен) и Евросоюз (почти 13 млн евро).