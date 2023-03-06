



Россияне готовятся к грабежу при отступлении с Запорожской АЭС

Российские оккупанты уже планируют отход из Энергодара и собираются в случае отступления обворовать Запорожскую атомную электростанцию. Речь идет об оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.



Жители Энергодара отмечают, что внимание россиян привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала "Энергоатома", созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.



"Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", - говорится в сообщении.



Россияне, приехавшие в Энергодар как "специалисты атомной отрасли", составили списки оборудования, которое собираются "демонтировать" с атомной станции в случае отступления.



Средства в создание учебного центра инвестировал "Энергоатом" (500 млн гривен) и Евросоюз (почти 13 млн евро).

