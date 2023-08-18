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Россияне готовят экипажи кораблей к противодействию морским дронам | Фото: http://GeneralStaff.ua
18.08.2023 19:10 Дара Киевская

Россияне готовят экипажи кораблей к противодействию морским дронам

Россияне готовят экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам.

По сообщению Military Media Center, на территории Крыма российская армия также пытается улучшить систему оборонных позиций и районов.

"Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мерами противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях. По имеющейся информации, на территории Крыма враг также пытается улучшить систему оборонных позиций и районов", - отмечается в сообщении.

 

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