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Россияне бомбили остров Змеиный
11.02.2023 10:57 Алина Груднева

Россияне бомбили остров Змеиный

Силы РФ в ночь на 11 февраля сбросили бомбы на многострадальный остров Змеиный в Черном море.

По данным оперативного командования "Юг", бомбардировку совершили Су-24М, скинув на остров четыре авиабомбы.

Одесскую область российская авиация атаковала дважды. Ракеты воздушного базирования были запущены по критической инфраструктуре в приграничных с Молдовой районах.

Помимо прочего, россияне запустили из берегового ракетного комплекса с территории Крыма три противокорабельные ракеты "Оникс"., попавшие в прибрежную зону. В результате атаки никто не пострадал.

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