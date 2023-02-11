



Россияне бомбили остров Змеиный

Силы РФ в ночь на 11 февраля сбросили бомбы на многострадальный остров Змеиный в Черном море.



По данным оперативного командования "Юг", бомбардировку совершили Су-24М, скинув на остров четыре авиабомбы.



Одесскую область российская авиация атаковала дважды. Ракеты воздушного базирования были запущены по критической инфраструктуре в приграничных с Молдовой районах.



Помимо прочего, россияне запустили из берегового ракетного комплекса с территории Крыма три противокорабельные ракеты "Оникс"., попавшие в прибрежную зону. В результате атаки никто не пострадал.