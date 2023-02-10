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Россияне атаковали энергообъекты Украины: есть попадания
10.02.2023 10:23 Раиса Вовк

Россияне атаковали энергообъекты Украины: есть попадания

Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения. 

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