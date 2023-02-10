Россияне атаковали энергообъекты Украины: есть попадания
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.
Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.