



Россияне атаковали энергообъекты Украины: есть попадания

Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".



"Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.



Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи", – говорится в сообщении.



В компании отметили, что для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.