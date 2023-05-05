



Россиянам показывают правду о войне в Украине на карте игры Counter Strike

Финские журналисты создали для CS:GO игровую карту, цель которой показать россиянам правду о войне, которую их государство ведет против Украины. В частности, о настоящих зверствах русской армии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.



В условиях тотальной пропаганды и запрета независимых медиа журналисты финского издания надеются достучаться до россиян хотя бы с помощью популярной игры. Для этого они создали специальную карту под названием de_voyna, которая показывает вымышленный украинский город. Впрочем, она отражает вполне реальные украинские города, которые уничтожила российская армия.



Кроме того, карта содержит изображения и голосовые записи, записанные журналистами Helsingin Sanomat во время своей работы в Украине. В частности, говорится о Буче с ее многочисленными жертвами.