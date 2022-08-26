



Россия заявила об отключении Запорожской АЭС от электросети Украины

Российские оккупанты заявляют о полном отключении Запорожской АЭС от энергосети Украины по причине повреждения всех линий электропередач. Об этом в пятницу, 26 августа, пишут российские СМИ со ссылкой на российские силы, контролирующие ЗАЭС.



Там утверждают, что "украинские войска перебили последнюю четвертую линию электропередач".



Оккупанты давно планировали отсоединить ЗАЭС от электросети Украины и присоединить к временно оккупированному Крыму. Первое в истории станции отключение от сети зафиксировано в пятницу.



По данным "Энергоатома", по состоянию на утро 26 августа все шесть энергоблоков ЗАЭС все еще отключены от энергосети. При этом отмечается, что собственные нужды станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.



Эту информацию подтверждает "Укрэнерго", отмечая что таким образов обеспечено стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, находящихся на площадке ЗАЭС.