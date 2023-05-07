



Россия заявила, что уничтожила 22 украинских беспилотника над Черным морем

ПВО России за ночь обнаружило и уничтожило 22 украинских беспилотника над Черным морем, сообщило в воскресенье министерство обороны страны на ежедневном брифинге.



Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку заявления России. Назначенный Россией чиновник ранее заявил, что Украина за ночь запустила беспилотники по Крыму, не уточнив подробностей.



Отдельно министерство обороны РФ заявило, что его силы укрепили свои позиции в украинском городе Бахмут, захватив два квартала в северо-западной и западной частях города.



