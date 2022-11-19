



Россия запустила крылатую ракету с и "муляжом" ядерной боеголовки

Россия запустила крылатую ракету с "имитационной" ядерной боеголовкой по Украине, что свидетельствует об истощении запасов высокоточных ракет , согласно сообщению украинского издания Defense Express в пятницу утром.



Х-55 — советская ракета, которая изначально разрабатывалась специально как носитель ядерного оружия, имеет дальность до 2500 км и запускается с бомбардировщиков.



В отчете, которым поделилось Министерство обороны Украины, утверждается, что во вторник был запущен по крайней мере один старый Х-55 без ядерной боеголовки или даже с самодельной обычной боеголовкой, чтобы удовлетворить требования начальства о запуске определенного количества ракет.



Другое возможное объяснение состоит в том, что русские преднамеренно использовали Х-55 с муляжом ядерной боеголовки, чтобы подавить ПВО Украины во время массированного ракетного обстрела.



Запуск, однако, мог быть преднамеренным, с целью "послать сигнал" Украине и ее западным союзникам о возможной ядерной эскалации войны, угрозу, которую Россия неоднократно повторяла в прошлом.



Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщает, что во время атаки во вторник был сбит более новый российский Х-101, изготовленный в третьем квартале 2022 года.



Учитывая, что старые ракеты обычно запускаются раньше новых, чтобы преодолеть противовоздушную оборону, что дает более новым моделям больше шансов избежать сбития, это также может указывать на то, что российские запасы ракет крайне низки.



В августе украинская разведка заявила, что Россия использовала около 55% своих ракетных запасов всего через шесть месяцев после начала вторжения в Украину.



Между тем, трое официальных лиц США заявили CNN в четверг, что есть опасения, что американские запасы не смогут удовлетворить потребности Украины в предстоящую зиму .

