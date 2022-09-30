



Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании "референдумов"

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию о непризнании "референдумов", которые были проведены в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях Украины.



Как сообщают РИА Новости, Россия наложила вето на проект резолюции США и Албании.



В тексте документа осуждалась организация Россией "незаконных так называемых референдумов в регионах Украины, в рамках международно признанных границ".



Четыре государства воздержались при голосовании: Китай, Бразилия, Индия и Габон.