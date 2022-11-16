



Россия за один день потратила $700–900 млн выпустив 90 ракет по Украине — Forbes

Во время массированного обстрела территории Украины 15 ноября Россия потратила на запуск 90 ракет $700–900 млн, подсчитал Forbes.



Точное количество и типы ракет не уточняется. Однако известно, что примерная стоимость одной ракеты Х-101 — $13 млн, «Калибр» — $6,5 млн, Х-555 — $4 млн. Во время последнего обстрела по Украине запускали как Х-101, так и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160, отмечает Forbes.



По данным издания, предыдущий массированный ракетный обстрел территории Украины, который Россия устроила 10 октября, обошелся ей примерно $400–700 млн. Тогда государство-агрессор запустило 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника.



До этого один из самых сильных обстрелов за всё время войны случился 25–26 июня, когда со стороны России и Беларуси было выпущено от 60 до 80 дальнобойных ракет общей стоимостью от $150 до $220 млн, пишет Forbes.