Россия вывела свои подлодки из Крыма - разведка

Британская разведка сообщает, что Россия "почти наверняка" вывела свои подлодки из Крыма и передислоцировала их к побережью Краснодарского края.



По информации разведки, командование Черноморского флота РФ перевело подлодки класса "Kilo" из порта в Севастополе в Новороссийск.



Как отмечается, это могло быть сделано в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 September 2022



