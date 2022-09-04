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Россия выпустила по Украине сотни ракет С-300, часть не долетела до цели
04.09.2022 08:08 Ольга Белозерова

Россия выпустила по Украине сотни ракет С-300, часть не долетела до цели

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что российские войска стали чаще использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300 для нанесения ударов по Украине.

По данным Генштаба ВСУ, по территории Украины было выпущено больше 500 таких ракет. 

При этом, как утверждается, часть из них не долетела до цели. 

"На вооружении у них находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них - непригодны для использования", - заявили в Генштабе.

В украинском Генштабе также отметили, что силы РФ используют ракеты С-300 из-за нехватки высокоточного оружия. 

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