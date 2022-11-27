



Россия выпустила по Украине более 4000 ракет

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия выпустила по Украине более 4000 ракет.



И это, по словам Игната, не учитывая ракет С-300, РСЗО и, вероятно, таких ракет как Х-58 и Х-59. Об этом сообщает РБК-Украина.



Спикер командования ВС ВСУ отметил также, что российские войска используют дроны, что является довольно дешевым оружием, которое имеет целью истощать ПВО.



"Здесь два момента - эти дроны рассредоточивают внимание, потому что летят в комплексе с ракетами Х-101, "Калибрами", другой момент - на эти БПЛА надо тратить зенитные ракеты, потому что это самое эффективное средство. Потому что именно они имеют радиолокационные средства и могут обнаруживать их в темное время суток", - заявил Юрий Игнат.