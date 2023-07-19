



Россия уничтожила 60 тысяч тонн зерна в портах Украины

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил об уничтожении 60 тыс. тонн зерна в морских портах "Одесса" и "Черноморск" в результате российских ударов 18 и 19 июля и призвал мировое сообщество жестко отреагировать на факт агрессии. Об этом сообщила пресс-служба министерства.



Согласно релизу, после ночной атаки на зерновые терминалы и портовую инфраструктуру в портах "Одесса" и "Черноморск" из работы выведена значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры последнего. Для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года.



В порту "Черноморск" также были уничтожены 60 тыс. тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.



"Ночью 18 и 19 июля Россия обстреляла объекты портовой инфраструктуры, которые были задействованы в "зерновой инициативе". Агрессор еще раз доказал, что человеческие ценности для него пустой звук, доверия к его словам как не было, так и нет", - процитировала пресс-служба слова министра.



Сольский отметил, что больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.



"Это террористический акт не против Украины, а против всего мира, продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках в стране террориста, шантажирующей весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией", - подчеркнул министр.



Сольский напомнил, если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания.

"Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но мира. Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать продукцию, а значит, цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", - подчеркнул министр.