



Россия угрожает сбивать поставленные Украине F-16

В России угрожают сбивать истребители F-16 американского производства, которые будут поставлены Украине.



По данным "РИА Новости", с такими угрозами выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



По его словам, любой поставленный Украине истребитель F-16 "законной целью" для Москвы.



"Не секрет, что Украина имеет военную технику, предоставленную Западом. Прямое и косвенное участие Запада в конфликте с Украиной усиливается", - добавили в Кремле.

