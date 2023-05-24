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Россия угрожает сбивать поставленные Украине F-16
24.05.2023 13:39 Алина Груднева

Россия угрожает сбивать поставленные Украине F-16

В России угрожают сбивать истребители F-16 американского производства, которые будут поставлены Украине.

По данным "РИА Новости", с такими угрозами выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, любой поставленный Украине истребитель F-16 "законной целью" для Москвы.

"Не секрет, что Украина имеет военную технику, предоставленную Западом. Прямое и косвенное участие Запада в конфликте с Украиной усиливается", - добавили в Кремле.
 

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