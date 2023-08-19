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Россия ударила баллистической ракетой по центру Чернигова
19.08.2023 11:48 Ирина Демьянова

Россия ударила баллистической ракетой по центру Чернигова

19 августа в полдень выходного дня войска РФ нанесли ракетный удар по Чернигова. Предварительно, это была баллистическая ракета "Искандер", и прилетела в самый центр города - в Драматический театр, гражданский объект, в котором в тот момент находились люди - они пришли на выставку. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Среди погибших - дети.

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Днем, 19 августа, Россия нанесла по центру Чернигова удар баллистической ракетой, предварительно "Искандер". Об этом сообщает Черниговская ОВА в Telegram-канале.

По словам и.о. мэра города Александра Ломако, на месте происшествия работают все экстренные службы.

Он подтвердил информацию о том, что есть погибшие и раненые.

По словам главы МВД Игоря Клименко, в результате удара по Драмтеатру погибли пять человек, еще 37 получили ранения. Среди пострадавших - 11 детей.

По обновленным данным, число погибших возросло до шести человек. В больнице скончалась шестилетняя девочка. Ее мама находится в тяжелом состоянии.

Атака на Чернигов продолжается - есть угроза применения ударных дронов. Власти призывают людей находиться в укрытиях. 






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