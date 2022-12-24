



Россия строит "неуязвимый коридор в Крым"

Новый масштабный инфраструктурный проект начал обсуждаться в России – строительство скоростной дороги, призванной соединить Симферополь и Ростов-на-Дону. Трасса через недавно «освобожденный сухопутный коридор» в Донбассе и Приазовье должна снизить нагрузку на Крымский мост. Однако этим ее значение далеко не исчерпывается.



Президент Владимир Путин поддержал предложение о строительстве магистрали Симферополь – Ростов-на-Дону, которое передал главе государства врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом руководитель региона сообщил в пятницу в эфире телеканала «Россия-24». По словам Балицкого, четырехполосная автодорога будет аналогом федеральной трассы «Таврида» (открытой в 2020 году дороге федерального значения Керчь – Симферополь – Севастополь) и поможет снизить транспортную нагрузку на Крымский мост.



Масштабные строительные работы начнутся уже в январе, уточнил Балицкий. «Готовится проектная документация. Это станет очередным большим этапом восстановления дорожной инфраструктуры региона», – сообщил врио главы Запорожской области в Telegram-канале.



Из слов Балицкого следует, что задел для новых транспортных путей уже создан. «Уже полностью построена дорога Мелитополь – Бердянск протяженностью 107 километров, – рассказал запорожский руководитель. – На 50% выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем, работы продолжаются».



«Темп взят хороший, идем к восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог области, которые не знали ремонта десятилетиями», – резюмировал Балицкий. Напомним, что в октябре РИА «Новости» сообщало о круглосуточных работах по восстановлению трасс, которые связывают Запорожскую область с Крымом и ДНР, а также Мелитополь с Херсонской областью. Дороги, которые приводят к российским нормативам, интенсивно используются для поставок продуктов, топлива и предметов первой необходимости для жителей региона.



Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркивает: на стадии строительства дорогу придется защищать от возможных атак со стороны ВСУ. «Мы вряд ли закончим спецоперацию в январе, поэтому Украина будет делать все возможное, чтобы помешать строительству этой трассы, хотя это будет, скорее, реорганизация дороги, которая существовала всегда, связывая Москву и Севастополь», – напомнил собеседник.



Но само значение новой трассы, подчеркивает эксперт, – стратегическое, потому что это будет самая прямая и быстрая дорога в Крым. «Сейчас дорога до полуострова на 500 километров длиннее, нежели это будет прямой путь. Перерезать в Крым две дороги, одна из которых будет сухопутной, практически невозможно», – пояснил Шурыгин.



В любом случае сухопутная магистраль не будет такой уязвимой, как Крымский мост, «который нужно круглосуточно охранять», считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Трасса более устойчива к разнообразным угрозам. В этом ее главное стратегическое значение», – подчеркивает эксперт.



Экономист Иван Лизан назвал строительство трассы Симферополь – Ростов логистическим заделом «под дальнейшую экономическую интеграцию этих территорий в Россию». «Крымский мост будет запущен полноценно, до теракта его пропускной способности было более чем достаточно для обеспечения потребностей полуострова. Фуры, которые сейчас в добровольно-принудительном порядке едут по новым территориям, снова вернутся на Крымский мост. Соответственно, со строительством новой трассы получится что-то наподобие транспортного кольца вокруг Азовского моря», – пояснил экономист.



По словам Лизана, приазовская территория и прибрежные города годятся под большую курортную зону. С этой целью также следует вложиться в восстановление Мариупольского аэропорта и в строительство «нового города на Арабатской стрелке – узкой и длинной полосе земли в северо-восточной части Крымского полуострова». «В итоге вокруг Азовского моря появится большая туристическая зона с кольцевой дорогой», – прогнозирует Лизан.