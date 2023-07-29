



Россия строит ГУЛАГ для украинцев, сопротивляющихся оккупации. Видео

Крупнейшее международное агентство Associated Press провело расследование и сообщило, что российское правительство планирует к 2026 году создать 25 новых колоний и 6 центров содержания под арестом на оккупированной территории Украины.



Президент РФ Владимир Путин издал указ, разрешающий перемещение лиц из районов, где действует военное положение, в регионы России. Этот указ упрощает процесс депортации украинцев, оказывающих сопротивление оккупации, и переселения их вглубь России на неопределенный срок.



Российские силовики в захваченных городах и селах ловят украинцев по малейшему подозрению в поддержке Вооруженных сил Украины, а иногда просто из-за их проукраинской позиции или даже общения на украинском языке.



"Они держат гражданских лиц в разных местах", - объясняет глава украинской организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова.



По ее словам, сначала это может быть местное отделение полиции на оккупированной территории или СИЗО. Потом людей перемещают в места длительного содержания - исправительные колонии на территории России.



"На каждом этапе эти люди подвергаются пыткам или бесчеловечному обращению. Самое страшное, о чем рассказывают освобожденные пленные - это так называемая "приемка". Каждый раз, когда людей привозят в новое место, они подвергаются многочасовому избиению и пыткам", - говорит Решетилова.



Правозащитники отмечают, что Кремль возвращается к системе ГУЛАГа, которая существовала в СССР, когда по территории страны были разбросаны лагеря и в них держали тысячи несогласных с режимом.



Киевский правозащитник и директор Международной лиги защиты прав граждан Украины Эдуард Багиров сообщил, что задача оккупационной власти - напугать местное население, "чтобы люди не выступали против тех новых правил и законов, которые они установили".



По его словам, эти тюрьмы для гражданских лиц - метод психологического давления, чтобы сломить сопротивление людей. Также Кремль использует гражданских заложников как дополнительный фактор давления на Украину.



